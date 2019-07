La Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi del governo contro le leggi sulla cattura e sull’uccisione di orsi e lupi delle province di Trento e Bolzano

Le leggi erano state approvate dalle due province nel 2018 e impugnate successivamente dal governo, che aveva espresso dubbi sulla loro costituzionalità. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, giudicando che le leggi contestate rientrino nell’ambito delle competenze legislative delle due province. «Sono pertanto legittime», si legge nella nota, «le leggi provinciali di Trento (n. 9/2018) e Bolzano (n. 11/2018) che autorizzano il Presidente della Provincia ad adottare provvedimenti riguardanti il prelievo, la cattura e l’eventuale uccisione degli orsi e dei lupi, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa di derivazione europea in materia di conservazione degli habitat naturali».

La Corte Costituzionale ha respinto i due ricorsi presentati dalla presidenza del Consiglio contro le leggi sulla cattura e sull’eventuale uccisione degli orsi e dei lupi approvate dalle province di Trento e Bolzano. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Corte Costituzionale, in attesa che la sentenza venga depositata.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.