La Digos ha sequestrato armi da guerra e un missile terra-aria durante un’operazione contro militanti di estrema destra nel nord Italia

Durante un’operazione contro alcuni militanti di estrema destra in varie città del nord Italia, la Digos ha sequestrato armi da guerra tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione e un missile terra-aria usato dalle forze armate del Qatar. L’operazione è stata coordinata dalla procura di Torino e ha coinvolto la Digos di Milano, Varese, Pavia, Novara e Forlì. L’inchiesta riguarda un gruppo di estremisti che in passato avrebbero combattuto nel Donbass, in Ucraina.

La scorsa settimana si era svolta una prima fase dell’operazione: nella sede di Torino del gruppo skin Legio Subalpina e nelle case di una decina di militanti di Forza Nuova e di Rebel Firm a Ivrea era stato sequestrato materiale con simboli fascisti e nazisti, coltelli a scatto, mazze, tirapugni e un machete, tra le altre cose. I dettagli dell’inchiesta che ha portato ai sequestri di oggi saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 in questura a Torino.