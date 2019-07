La Mezzaluna Rossa tunisina ha detto che sono stati recuperati i corpi di 72 persone che viaggiavano sull’imbarcazione affondata tra il 3 e il 4 luglio a largo della Tunisia. Il 4 luglio un peschereccio tunisino si era imbattuto in una barca che affondava a largo della Tunisia. 4 persone erano state messe in salvo e di queste una era morta successivamente in ospedale. I tre superstiti avevano raccontato che sulla barca affondata viaggiavano circa 86 persone, partite tutte dalla Libia e dirette in Europa.