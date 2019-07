È stato arrestato Gregorio Fogliani, titolare dell’azienda di buoni pasto Qui! Group

La Guardia di Finanza di Genova ha arrestato l’imprenditore Gregorio Fogliani, fondatore e titolare dell’azienda di buoni pasto Qui! Group. Oltre a lui sono stati arrestati l’amministratore delegato della società, Luigi Ferretto, e il consigliere delegato, Rodolfo Chiriaco. Sono stati invece disposti gli arresti domiciliari per la moglie e le due figlie di Fogliani.

L’inchiesta della Guardia di Finanza riguarda il fallimento della Qui! Group, avvenuto nel settembre del 2018 dopo che l’azienda aveva fatto richiesta per l’amministrazione straordinaria a causa dei 325 milioni di euro debiti accumulati con i gestori dei locali che accettavano i suoi buoni pasto. Fogliani e gli altri arrestati sono accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata. È stato inoltre effettuato un sequestro preventivo di case, conti correnti e altri beni mobili e immobili per un valore complessivo di 80 milioni di euro.

Qui! Group, che ha sede a Genova ma è presente in tutta Italia, era una grande azienda di buoni pasto: se ne era parlato molto dopo che nel 2016 aveva stipulato una convenzione con la Consip (la centrale acquisti per la pubblica amministrazione) per fornire buoni pasto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di Piemonte, Liguria, Val d’Aosta, Lombardia e Lazio. I ritardi nei pagamenti verso i titolari dei locali che accettavano i buoni pasto avevano però costretto la Consip a interrompere la convenzione, sostituendo Qui! Group con la francese Sodexo «per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali».