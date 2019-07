La polizia di Gibilterra ha arrestato il capitano della petroliera bloccata la settimana scorsa perché trasportava petrolio iraniano

L’Iran ha sempre detto di non riconoscere le sanzioni dell’Unione Europea contro la Siria, perché non appoggiate dall’ONU, e ha chiesto più volte che la nave fosse dissequestrata. L’arresto del capitano della Grace 1 è arrivato poche ore dopo che navi iraniane avevano provato a impedire alla petroliera britannica British Heritage di proseguire la propria rotta nello Stretto di Hormuz, tra la Penisola araba e le coste dell’Iran, un posto che di recente è tornato al centro di tensioni fra l’Iran e alcuni stati occidentali .

La polizia di Gibilterra ha arrestato il capitano e il primo ufficiale della petroliera Grace 1, bloccata la settimana scorsa dal Regno Unito perché trasportava petrolio iraniano. Il Regno Unito – di cui Gibilterra fa parte – aveva spiegato di aver sequestrato la petroliera perché sospettava che fosse diretta in Siria, in violazione delle sanzioni dell’Unione Europea contro il regime di Bashar al Assad. Le autorità di Gibilterra hanno aggiunto che hanno anche sequestrato documenti e dispositivi elettronici trovati a bordo.

