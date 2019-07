In Libia il governo ha liberato 350 migranti dal centro bombardato la settimana scorsa

In Libia, nel pomeriggio di martedì 9 luglio, il governo di Fayez al Serraj ha liberato 350 migranti, trattenuti da giorni in un centro di detenzione di Tajoura, a una dozzina di chilometri a est di Tripoli. La zona era stata colpita la settimana scorsa da un bombardamento che il governo di Serraj aveva attribuito all’aviazione del maresciallo Khalifa Haftar, causando la morte di circa 50 persone. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha confermato la notizia, aggiungendo che fornirà l’assistenza necessaria alle 350 persone liberate.

Over the past days, UNHCR visited Tajoura & provided food, water and medical assistance. As evacuations out of Libya are limited, we attempted to relocate the most vulnerable to the GDF and advocate for the release of all persons remaining in Tajoura @IOM_Libya @IMC_Worldwide https://t.co/r1DrHx0mKB

— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) July 9, 2019