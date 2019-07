Stati Uniti-Olanda, finale dei Mondiali femminili, in TV e in streaming

Stati Uniti-Olanda è la finale dell’ottava edizione dei Mondiali di calcio femminili. Si gioca questo pomeriggio alle 17 al Parc OL di Lione, in Francia, dove è previsto il tutto esaurito con oltre 59.000 spettatori presenti. Gli Stati Uniti sono i campioni in carica dal 2015 e nella loro storia hanno già vinto tre Mondiali. Rappresentano il movimento calcistico femminile più sviluppato e competitivo al mondo, seppur diverso nello stile rispetto a quello europeo. Per arrivare alla finale, gli Stati Uniti hanno eliminato Spagna, Francia e Inghilterra. L’Olanda è invece alla sua prima finale, raggiunta peraltro alla seconda partecipazione al Mondiale. È la nazionale campione d’Europa in carica e per arrivare alla finale di Lione ha eliminato Giappone, Italia e Svezia.

Dove vedere Stati Uniti-Olanda

La Rai trasmetterà Stati Uniti-Olanda in diretta su Rai 2 e in streaming tramite la piattaforma online Rai Play, raggiungibile da qui. Sky invece la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mondiali (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento potrà comunque acquistare il pass giornaliero a 7,99 euro.

Le probabili formazioni di Stati Uniti-Olanda

Stati Uniti (4-3-3) Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Mewis, Ertz, Lavelle; Heath, Morgan, Rapinoe

Olanda (4-3-3) Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Martens