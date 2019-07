In Alaska le temperature massime hanno raggiunto nuovi record

Negli ultimi giorni in alcune città dell’Alaska le temperature hanno superato le massime mai registrate. Ad Anchorage, la più grande città dello stato americano, sono stati raggiunti i 32 gradi Celsius, due in più rispetto al record precedente e in un periodo dell’anno in cui la temperatura media è di solito intorno ai 18 °C. In Alaska le temperature registrate in primavera sono state sensibilmente sopra la media, con una stagione più calda del solito soprattutto per la parte che si trova al di sopra del Circolo Polare Artico.

Several locations through southern Alaska saw their single hottest day on record yesterday, and daily record high temperatures are expected there again today. https://t.co/OhQbK1a3CQ — National Weather Service (@NWS) July 5, 2019