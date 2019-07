Le previsioni meteo per domani, sabato 6 luglio

Le previsioni meteo dicono che sabato sarà una giornata perfetta per andarsene al mare, al lago o in piscina, oppure per cercare refrigerio in alta quota, passeggiando in montagna. Dipende un po’ dai gusti. Le temperature saranno piuttosto alte un po’ ovunque, con picchi di 38 gradi in Emilia-Romagna e di 39 gradi in Puglia.

Per quanto riguarda le condizioni meteo, ci sarà bel tempo ovunque, tutto il giorno. Le uniche perturbazioni potrebbero esserci solo al Nord, al confine, in Trentino-Alto Adige e in Piemonte, ma anche se dovesse piovere sarà per poco.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sabato ci saranno 37 gradi di massima e ben poche nuvole. I grandi laghi sono a un’ora di macchina circa, pensateci.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sabato ci sarà l’ennesima giornata soleggiata e senza l’ombra di una nuvola. Le temperature saranno leggermente più basse di quelle di Milano.