I disservizi a Facebook, Instagram e WhatsApp – ora risolti – sono durati più di 6 ore

Facebook ha annunciato di avere risolto un serio problema tecnico che ha reso inutilizzabile per ore buona parte delle sue applicazioni, come Instagram, WhatsApp e quella per accedere al suo social network. I primi disservizi erano iniziati nella giornata di ieri, mercoledì 3 luglio, intorno alle 17 del pomeriggio ed erano diventati poi più consistenti nelle ore seguenti. In molti avevano segnalato di non riuscire a visualizzare le immagini su Instagram, così come su Facebook e WhatsApp, e di non potere condividere nuovi contenuti. Il disservizio è stato risolto completamente dopo quasi 6 ore, anche se per alcuni utenti ci è voluto più tempo. Facebook non ha fornito informazioni specifiche sulle cause del problema.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.

— Facebook Business (@FBBusiness) July 3, 2019