WhatsApp, Instagram e Facebook non funzionano a molti utenti da diversi minuti. Secondo le segnalazioni su Twitter – consultabili attraverso gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown – i tre servizi, tutti di proprietà di Facebook, hanno smesso di funzionare correttamente verso le 16. In particolare alcuni utenti affermano di riuscire a inviare e leggere messaggi di testo su WhatsApp ma lamentano di non potere scaricare file multimediali, e di non riuscire a caricare foto e video su Instagram e Facebook. Dopo circa un’ora di malfunzionamento i servizi sembra che stiano tornando a funzionare regolarmente, ma sul sito Downdetector continuano a esserci diverse segnalazioni.