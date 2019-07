Mediaset ha acquistato i diritti televisivi in chiaro della Champions League

L’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha comunicato durante la presentazione dei palinsesti autunnali che nei prossimi due anni i canali Mediaset torneranno a trasmettere una partita in chiaro a settimana (il mercoledì) di UEFA Champions League. L’accordo, dal valore di circa 40 milioni di euro annuali, è stato raggiunto con Sky Italia, l’emittente detentrice dei diritti integrali del torneo, in sostituzione di quello stipulato in precedenza con la Rai, la quale però ha ancora in corso un contenzioso con Sky dopo aver trasmesso le partite in chiaro nella passata stagione. Berlusconi ha comunque annunciato ufficialmente la nuova offerta televisiva, che inizierà il 14 agosto con la trasmissione della Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea.