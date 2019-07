Cosa c’è stasera in TV

L’estate avanza e i palinsesti televisivi iniziano a mostrare qualche cedimento, eppure anche stasera qualcosa da vedere non manca: c’è la prima semifinale dei Mondiali femminili di calcio, per esempio, con in campo la squadra più entusiasmante vista fin qui; c’è una nuova puntata di Storie maledette, per gli appassionati; ci sono un vecchio Fantozzi e una commedia italiana. E sì, ci sono anche i talk show politici, per voi che non siete ancora riusciti a disintossicarvi (ma dovreste).

Rai Uno

21.25 – The Resident

Altri tre episodi della prima stagione di una serie televisiva statunitense, che in Italia è stata già trasmessa da Fox e che intanto è arrivata alla sua terza stagione. Racconta di due medici e un’infermiera di un grande ospedale che scoprono le attività pericolose e illecite di alcuni loro rinomati colleghi. Uno dei protagonisti è Matt Czuchry, che potreste aver già visto in The Good Wife.

Rai Due

20.45 – Inghilterra-Stati Uniti

La prima semifinale dei Mondiali femminili di calcio. Gli Stati Uniti sono fortissimi e grandi favoriti del torneo, soprattutto dopo aver eliminato la Francia ai quarti di finale. L’altra semifinale si giocherà domani tra Italia e Svezia.

Rai Tre

21.20 – Storie maledette

Il famoso e apprezzato programma in cui la giornalista Franca Leosini ricostruisce famosi fatti di cronaca attraverso le interviste alle persone processate e condannate per quei reati. La puntata di stasera sarà la seconda dedicata al caso di Marco Vannini, un ventenne ucciso dal padre della sua fidanzata, Antonio Ciontoli, intervistato da Leosini.

Rete 4

21.30 – Freedom – Oltre il confine

Puntata del programma televisivo di Roberto Giacobbo (quello di Voyager).

Canale 5

21.29 – Rosy Abate

Seconda puntata di una miniserie spinoff di Squadra antimafia, andata in onda per la prima volta nell’autunno 2017. Rosy Abate è la potente capofamiglia mafiosa di Squadra Antimafia che a un certo punto finge la propria morte per poter cambiare vita nascondendosi in Liguria. La miniserie racconta di questa nuova umile vita della ex boss, che ovviamente non riesce a scappare del tutto dal suo passato: tra poche settimane Canale 5 trasmetterà la seconda stagione della serie.

Italia Uno

21.19 – Transformers 3 – La vendetta del caduto

Terzo film della serie dedicata ai Transformers, i robot che si trasformano in automobili e viceversa.

La7

20.30 – In onda

Programma di approfondimento e attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese.

TV8

21.35 – Fantozzi in paradiso

Chi e cosa l’avete capito dal titolo. Uscì nel 1993, è il terzultimo e non è considerato il migliore.

Rai 5

21.15 – Il Clan

È un film argentino del 2015 che fu presentato alla Mostra del cinema di Venezia, dove il regista Pablo Trapero vinse il Leone d’argento. Racconta la storia vera di un anziano ex agente dei servizi segreti che per fare soldi inizia ad organizzare sequestri di persone famose, che libera in cambio di un riscatto.

Rai Movie

21.10 – Poli opposti

È una commedia italiana del 2015 in cui Luca Argentero e Sarah Felberbaum sono sia vicini di casa che vicini di studio (lui è un consulente matrimoniale e lei un’avvocata divorzista). Tra di loro c’è una certa competizione: lui deve impedire che i suoi clienti in crisi di coppia passino da lei, e viceversa. Dire che poi si innamorano non è uno spoiler.

Sky

Sky Cinema Action

21.00 – Robocop

Sky Cinema Drama

21.00 – Dead Man Walking