La maggioranza è stata sconfitta in un voto segreto alla Camera

La maggioranza parlamentare formata da Lega e Movimento 5 Stelle è stata battuta nel corso di un voto segreto su un emendamento alla Camera. La maggioranza ha perso di due voti, 242 a 240: ma in teoria può contare su 342 parlamentari (cioè la somma dei membri dei gruppi di Lega e Movimento 5 Stelle). La votazione riguardava un emendamento a una proposta di legge che ha come primo firmatario un deputato di Forza Italia e che riguarda la modifica dell’articolo 315 del codice di procedura penale, che regola i risarcimenti per ingiusta detenzione. Diversi esponenti dell’opposizione ne hanno approfittato per attaccare la maggioranza, accusando Lega e Movimento 5 Stelle di non riuscire a controllare la Camera e il governo di essere in bilico.