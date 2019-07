Brasile-Argentina, semifinale di Copa America, in TV e in streaming

Brasile-Argentina è la prima semifinale della CONMEBOL Copa America, il più importante torneo del calcio sudamericano per nazionali. La partita si gioca questa notte quando in Italia saranno le 2.30 allo stadio Mineirao di Belo Horizonte, in Brasile. Le partite fra Brasile e Argentina sono il meglio che il calcio sudamericano possa offrire: sono i due più grandi paesi del continente e le due più grandi nazionali, insieme hanno vinto sette Mondiali e ventidue Copa America. Fra i convocati dagli allenatori Tite e Lionel Scaloni ci sono inoltre nove giocatori di Serie A: i brasiliani Alex Sandro, Joao Miranda, Lucas Paquetá e Allan, gli argentini Juan Musso, German Pezzella, Rodrigo De Paul, Paulo Dybala e Lautaro Martinez. La vincente giocherà la finale del 7 luglio al Maracanã di Rio de Janeiro contro una fra Cile e Perù.

Dove vedere Brasile-Argentina

Tutta la Copa America 2019 è trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Dazn trasmette in diretta tutte le 26 partite della competizione, dal 15 giugno al 7 luglio. Gli incontri saranno commentati fra gli altri da Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Massimo Callegari e Alessandro Iori.

