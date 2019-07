Cosa c’è stasera in TV

Stasera la televisione propone innanzitutto un grande classico della programmazione estiva, uno di quelli che tutti hanno visto e nonostante questo tantissimi rivedranno. Per gli altri, nonostante sia ormai estate piena, rimane una certa varietà: c’è la seconda puntata di Temptation Island, ci sono serie tv e non mancano i talk show sulla politica. Ci sono anche un paio di buoni film, sempre del genere classicone.

Rai 1

21.25 – Pretty Woman

Un film che va in onda probabilmente per la miliardesima volta, e che altrettanto probabilmente farà dei risultati di pubblico più che dignitosi.

Rai 2

21.20 – Hawaii Five-0

Sesto episodio dell’ottava stagione della serie che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii.

Rai 3

21.20 – Prima dell’alba

Terza puntata del programma di approfondimento culturale condotto da Salvo Sottile in cui si racconta quello che succede di notte in Italia, dal lavoro al divertimento al crimine.

Stasera non perdere Prima dell’alba in prima serata su Raitre. Parliamo di #revengeporn con @stanzaselvaggia una donna, una collega che ha fatto su questa storia una grande battaglia. Alle 21,20 su RAITRE 🌗 #primadellalba #larampa #stasera #21,20 @RaiTre @primadellalba1 pic.twitter.com/AvFH7YFNBX — Salvo Sottile (@salvosottile) July 1, 2019

Rete 4

21.30 – Quarta Repubblica

È una nuova puntata del talk show politico condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21.20 – Temptation Island

Seconda puntata della nuova edizione del reality show in cui sei coppie vivono separate per alcune settimane, circondati però da femmine o maschi che sono lì apposta per corteggiarli, tentarli e, così facendo, far capire loro se sono davvero innamorati del compagno o della compagna con cui sono andati lì. Ne parlammo due anni fa: nel frattempo sono cambiati i concorrenti, non le regole e le dinamiche.

Dopo aver visto queste immagini Nunzia ha un solo obiettivo: FALÒ di confronto IMMEDIATO! 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/yHhO4ycQpZ — Temptation Island (@TemptationITA) June 30, 2019

Italia 1

21.20 – Death race

Film del 2008 con Jason Statham, ambientato in un futuro in cui i detenuti partecipano a folli corse automobilistiche.

La 7

21.15 – Il socio

È un film del 1993 diretto da Sydney Pollack e tratto dal bestseller dello scrittore statunitense John Grisham.

TV 8

21.35 – Agente 007 – Dalla Russia con amore

Secondo film della saga di James Bond, del 1963. L’agente segreto James Bond è interpretato da Sean Connery. L’inizio della storia è che la SPECTRE vuole rubare un sofisticato marchingegno dell’Unione Sovietica per decodificare i crittogrammi. La “Bond girl” è l’attrice italiana Daniela Bianchi.

Nove

21.30 – Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre

Film del 1979 con Bud Spencer. Uno sceriffo conosce un bambino che sostiene di chiamarsi H7-25 e di provenire dalla costellazione di Vega. Non gli crede fino a quando il bambino non dimostra di avere poteri sovrannaturali. E quando il comandante di una base militare rapisce due volte il bambino, lo sceriffo interviene per salvarlo (a scazzottate).

Iris

21.10 – The American

Thriller del 2010 con George Clooney. Un sicario americano vuole smettere di esserlo, quindi si trasferisce in un paesino di campagna italiano. Poi gli succedono quelle cose che succedono sempre in Italia: si innamora e fa amicizia con un prete. Ma ha un’ultima missione da portare a termine (puntini di sospensione).

Sky

Sky Cinema Uno – 21.15 – Venom

Sky Cinema Comedy – 21.00 – Tootsie

Sky Cinema Family – 21.00 – Belle & Sebastien – Amici per sempre