Cosa c’è stasera in tv

Stasera su Canale 5 c’è Grease, il famoso, famosissimo musical con John Travolta e Olivia Newton-John: buono per chi ha voglia di rivederlo e per chi davvero non l’ha mai visto, ma quasi certamente saprà canticchiarne qualche canzone. C’è anche Spagna-Francia degli Europei Under 21, oltre che una replica di Don Matteo. Tra i film: una commedia con Cameron Diaz e Tony Colette, un film di Gabriele Muccino con Will Smith, la storia di Jackie Robinson, il primo afroamericano a giocare nella Major League di baseball e infine, per intenditori, L’uomo che uccise Don Chisciotte, il film che Terry Gilliam aveva provato a fare per anni e che per questo era famoso prima di uscire al cinema, nel 2018.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo

Replica dell’undicesima stagione della serie con protagonista il prete che va in bicicletta interpretato da Terence Hill.

"- Io e Assuntina siamo fidanzati ufficialmente!

– Ma sei ubriaco prima di incominciare a bere?" 😂#DonMatteo11 questa sera alle 21.25 su #Rai1#27giugno @DonMatteoRai pic.twitter.com/4c55xgNpHn — Rai1 (@RaiUno) June 27, 2019

Rai Due

20.45 – Europei Under 21: Spagna-Francia

Partita di semifinale degli Europei Under 21 di calcio. Spagna e Francia erano tra le favorite per la vittoria finale, insieme alla Germania, che giocherà invece domani contro la Romania.

Rai Tre

21.20 – Se fossi lei

Commedia statunitense con Cameron Diaz, Tony Colette e Shirley MacLane. È la storia di due sorelle molto difficili, che si allontanano dopo un grosso litigio e poi si riavvicinano con l’aiuto della nonna, che credevano morta. Su IMDb ha 6,5 stelline su 10.

Rete Quattro

21.25 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma di approfondimento e inchieste condotto da Paolo Del Debbio.

"Tu devi vergognarti"

"Vatti a confessare!"

Volano gli stracci tra Don Patrizio e @paolobrosio!

Che ne pensate?

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/1HXrWH7B7O — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) June 20, 2019

Canale 5

21.21 – Grease

Il famoso – famosissimo – musical romantico del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John. Quello con tutte le canzoni che cantiamo ancora, le coreografie che vediamo da tutte le parti e un’estetica che è stata ripresa, raccontata e citata un po’ ovunque. La storia la sapete, dai.



Italia Uno

21.2o – Into the storm

Film catastrofico e mockumentary, cioè fa finta di essere il documentario di un fatto realmente accaduto. I “cattivi” sono dei giganteschi tornado che colpiscono una cittadina americana nell’arco di una sola giornata.

La7

21.10 – Atlantide

Il programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori; la puntata di questa sera è dedicata alla strage di Ustica.

Il 27 giugno 1980 veniva abbattuto il DC9 ITAVIA con 81 persone a bordo nei cieli di #Ustica: 81 vittime e ancora nessun colpevole. Ne riparleremo alle 21:10 ad #Atlantide con @andreapurgatori #La7 pic.twitter.com/EwUrfSxeyv — La7 (@La7tv) June 27, 2018

TV8

21.35 – Sette anime

Film del 2008 diretto da Gabriele Muccino con protagonista Will Smith nel ruolo di Tim Thomas, un ingegnere aerospaziale che provoca un incidente d’auto inviando un messaggio sul cellulare alla moglie, che muore insieme ad altre sei persone. Per riscattarsi, Thomas fa il voto di salvare almeno sette persone buone, e a ognuna dona un suo organo. Nel cast ci sono anche Rosario Dawson, Woody Harrelson e Barry Pepper. Su IMDb ha 7,6 stelline su 10, ma il film non è piaciuto molto ai critici: su Rotten Tomatoes solo il 26 per cento ha dato una recensione positiva.

Iris

21.10 – 42 – La vera storia di una leggenda americana

Uscito nel 2013, scritto e diretto da Brian Helgeland, racconta la storia di Jackie Robinson, il primo afroamericano a giocare nella Major League, il più importante campionato di baseball degli Stati Uniti. Su IMDb ha 7,5 su 10.

Paramount Channel

21.15 –Laureata… e adesso?

Commedia del 2009 diretta da Vicky Jenson con protagonista Alexis Bledel nel ruolo di una ragazza che riesce a laurearsi brillantemente e a ottenere il lavoro dei suoi sogni in una grossa casa editrice. Poi viene tamponata in auto, perde il lavoro, torna a vivere con la sua famiglia e può contare solo sul suo migliore amico. Su IMDb ha 5,3 stelline su 10.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Johnny English colpisce ancora

Sky Cinema Due

21.15 – L’uomo che uccise Don Chisciotte