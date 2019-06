Lo sciopero dei trasporti di oggi a Roma

Uno sciopero dei trasporti è stato proclamato per oggi, a Roma, dal sindacato USB (Unione Sindacale di Base) e ORSA (Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base). Lo sciopero riguarderà solo i dipendenti dell’azienda dei trasporti di Roma, ATAC: quindi non ci saranno cancellazioni o rallentamenti per le linee gestite dalla compagnia regionale COTRAL e dalla compagnia privata Roma TPL.

#info #atac – #sciopero CONSOLIDATO – metro A, metro C e ferrovia regionale Roma-Lido: chiuse -metro B e ferrovia regionale Roma-Viterbo: proseguono servizio con possibili riduzioni di corse -Termini-Centocelle: servizio ridotto #Roma — infoatac (@InfoAtac) June 25, 2019

Lo sciopero durerà tutta la giornata di martedì: è iniziato alle 8.30, poi verrà sospeso dalle 17 alle 20 per rispettare la fascia oraria di garanzia e riprenderà dopo le 20 fino al termine del servizio. Nel frattempo, i varchi della zona a traffico limitato del centro storico e di Trastevere verranno aperti. A questa pagina è possibile monitorare lo stato delle linee: attualmente sono chiuse sia la metro A che la metro C, mentre sulla B ci sono corse ridotte per lo sciopero. Tra le motivazioni dello sciopero ci sono la «mancata sicurezza sul posto di lavoro», la «mancata depolverizzazione delle gallerie metropolitane» e la «mancata prevenzione della salute e sicurezza per gli operatori di esercizio come da accordo del 27.11.2018».