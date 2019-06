Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 26 giugno

L’estate è iniziata solamente pochi giorni fa ma sembra che il tempo se ne sia accorto subito: nei primi giorni di questa settimana ha fatto bel tempo e sarà così anche mercoledì. Anzi, mercoledì le previsioni meteo sono particolarmente estive: dicono che non ci sarà praticamente neanche una nuvola né piogge, ma solo sole in tutte le regioni per tutta la giornata. Anche di sera e di notte non ci saranno perturbazioni. Le temperature saranno tra i 29 e i 36 gradi di massima e rimarranno sopra i 20 gradi anche nelle ore che di solito sono più fresche, ovvero di mattina molto presto.

Le previsioni meteo per Milano e per Roma

C’è poco da dire sulle previsioni meteo delle due città più importanti d’Italia, visto che è previsto lo stesso tempo che c’è nel resto del paese: caldo, soleggiato e sereno. Queste sono le previsioni per Milano, dove la massima arriverà a 36 gradi.

Queste sono quelle per Roma, praticamente identiche se non fosse per la presenza di forti venti nella parte centrale della giornata.