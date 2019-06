Formula 1: il Gran Premio di Francia in streaming o in TV

Il Gran Premio di Francia di Formula 1 si correrà oggi alle 15.10 sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. In pole position partirà il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton, che ha già vinto 4 delle 6 gare del Mondiale disputate finora ed è primo nella classifica generale con 162 punti, 29 in più del suo compagno di squadra Valtteri Bottas, che oggi partirà dietro di lui. In seconda fila partiranno invece Charles Leclerc della Ferrari e Max Verstappen della Red Bull. L’altro pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, partirà solo dalla settima posizione.

