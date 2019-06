Le previsioni del meteo a Milano Anche a Milano dopo le intense piogge di sabato tornerà il sereno: ci sarà sole per quasi tutto il giorno, tranne per qualche nuvola al mattino e alla sera. Le minime saranno di 19 gradi nelle prime ore della giornata, mentre le massime saranno di 32 gradi nel tardo pomeriggio.

Dopo una breve parentesi di piogge su gran parte d’Italia, da domani tornerà il sereno, quindi la vostra gita al mare dovrebbe essere salva. Al Nord la giornata comincerà con qualche nuvola sul Triveneto, che diventerà più intensa nel pomeriggio sulle Alpi, dove potrà esserci anche qualche temporale. Per il resto, però, il cielo sarà prevalentemente soleggiato. Ci sarà bel tempo anche al Centro , con qualche annuvolamento passeggero solo sulle regioni adriatiche. Al Sud il cielo sarà molto coperto nelle prime ore della giornata, in particolare sui rilievi appenninici, dove ci potranno essere isolati piovaschi. Nel pomeriggio la situazione migliorerà un po’ dappertutto.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.