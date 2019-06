Oggi iniziano gli ottavi di finale dei Mondiali femminili

Oggi iniziano gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminili, che si giocano in Francia e che si concluderanno il 7 luglio. Le sedici nazionali arrivate agli ottavi di finale sono: Francia, Norvegia, Nigeria, Germania, Spagna, Cina, Italia, Australia, Brasile, Inghilterra, Giappone, Olanda, Canada, Camerun, Svezia e Stati Uniti.

Martedì 25 giugno alle ore 18 l’Italia, che è arrivata prima nel suo girone, giocherà contro la Cina, che si è qualificata come una delle quattro migliori terze di ogni girone. La vincente di Italia-Cina incontrerà ai quarti di finale la vincente di Olanda-Giappone.

– Leggi anche: Otto calciatrici da seguire

Le partite degli ottavi di finale

Sabato 22 giugno

🇩🇪 Germania – 🇳🇬 Nigeria 17.30 (Sky Sport Mondiali, Rai Sport)

🇳🇴 Norvegia – 🇦🇺 Australia 21.00 (Sky Sport Mondiali)

Domenica 23 giugno

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inghilterra – 🇨🇲 Camerun 17.30 (Sky Sport Mondiali)

🇫🇷 Francia – 🇧🇷 Brasile 21.00 (Sky Sport Mondiali)

Lunedì 24 giugno

🇪🇸 Spagna – 🇺🇸 Stati Uniti 18.00 (Sky Sport Mondiali)

🇸🇪 Svezia – 🇨🇦 Canada 21.00 (Sky Sport Mondiali)

Martedì 25 giugno

🇮🇹 Italia – 🇨🇳 Cina 18.00 (Rai 1, Raisport, Sky Sport Mondiali)

🇳🇱 Olanda – 🇯🇵 Giappone 21.00 (Rai 2, Sky Sport Mondiali)

Dove vedere i Mondiali femminili

I Mondiali femminili sono trasmessi da Rai e Sky con due diverse offerte. Rai trasmette in diretta su Rai 1 tutte le partite della Nazionale, mentre le altre gare principali – non tutte – vengono trasmessi su Rai Sport (canale 58). I canali Rai si possono vedere anche in streaming tramite la piattaforma online Rai Play, raggiungibile da qui.

Sky ha acquistato i diritti per la trasmissione completa del torneo. Trasmette quindi tutte le 52 partite in programma, 37 delle quali in esclusiva. Gli incontri vanno in onda sul canale dedicato Sky Sport Mondiali (202), incluso nell’offerta Sky Calcio, e su Sky Sport Football. Gli abbonati potranno seguirle anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento potrà comunque acquistare il pass giornaliero a 7,99 euro. Fra commentatori ed opinionisti in studio ci saranno Cecilia Salvai, difensore della nazionale esclusa dai convocati per un infortunio, e Carolina Morace, ex giocatrice e allenatrice dell’Italia che ha da poco terminato il suo contratto con il Milan femminile.