Le gran foto del Royal Ascot

Martedì 18 giugno è iniziato il Royal Ascot, noto soprattutto per essere un tradizionale appuntamento dell’aristocrazia britannica e un’occasione per sfoggiare i soliti cappelli e cappellini, strambi come possono esserlo i cappelli a un tradizionale evento britannico che ha a che fare con l’ippica e l’aristocrazia.

Era l’agosto del 1711 quando la regina Anna decise di far organizzare la prima corsa all’Ascot Racecourse, poco distante dal castello di Windsor, e trecento anni dopo continua a essere una delle occasioni sociali più rilevanti per l’aristocrazia britannica e una delle più fotografate. Ogni anno, sempre la terza settimana di giugno, si tengono cinque giorni di corse di cavalli sulle quali è possibile scommettere e si vedono membri della famiglia reale – la regina Elisabetta, il principe William e la moglie Kate, ad esempio – ma anche persone più o meno comuni con binocoli in mano, a piedi nudi nel prato, che si mettono in mostra e vengono prontamente ritratti in gran foto sempre belle da sfogliare.