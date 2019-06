Chi ha scelto chi al draft 2019 della NBA

Nella notte si è tenuto l’NBA Draft 2019, l’evento annuale con il quale le squadre della più importante lega di basket del Nord America scelgono i giocatori provenienti dalle università, dalle scuole superiori o dall’estero. Come sempre, è stato anticipato da settimane di analisi e previsioni dei media sportivi, e da fitte trattative tra le squadre per scambiarsi l’ordine delle scelte in cambio di giocatori e altri tipi di bonus.

Quest’anno il draft aveva un protagonista assoluto, come poche altre volte in passato: Zion Williamson, ala grande di Duke che nella scorsa stagione, secondo molti, si è dimostrato il miglior giocatore del college dai tempi di Michael Jordan. È andata come doveva andare: Williamson è stata la prima scelta assoluta e se lo sono aggiudicati i New Orleans Pelicans, forse non la squadra ideale per il suo futuro. Ma si vedrà, insomma.

Tradizionalmente il sistema del draft permetteva alle squadre peggiori della precedente stagione di aggiudicarsi le prime scelte, in modo da prendere i giovani più forti e introdurre un po’ di equilibrio in più nella lega. Da quest’anno erano state però introdotte regole un po’ più vantaggiose per le squadre che non erano proprio le peggiori, ma un po’ sopra: avevano più possibilità di finire nelle prime posizioni, grazie a un diverso sistema di sorteggio. È il motivo per cui i Pelicans hanno potuto ottenere la prima scelta, per esempio.

1. Zion Williamson – New Orleans Pelicans

2018/2019: Duke; Ruolo: ala grande; Età: 18; Altezza: 2,01 metri.



2. Ja Morant – Memphis Grizzlies

2018/2019: Murray State; Ruolo: guardia; Età: 19; Altezza: 1,91 metri.



3. R. J. Barrett – New York Knicks

2018/2019: Duke; Ruolo: ala piccola; Età: 19; Altezza: 2,01 metri.



4. De’Andre Hunter – Atlanta Hawks

2018/2019: Virginia; Ruolo: ala piccola; Età: 21; Altezza: 2,01 metri.



5. Darius Garland – Cleveland Cavaliers

2018/2019: Vanderbilt; Ruolo: guardia; Età: 19; Altezza: 1,88 metri.



6. Jarrett Culver – Minnesota Timberwolves

2018/2019: Texas Tech; Ruolo: guardia; Età: 20; Altezza: 2,01 metri.



7. Coby White – Chicago Bulls

2018/2019: North Carolina; Ruolo: guardia; Età: 19; Altezza: 1,96 metri.



8. Jaxson Hayes – New Orleans Pelicans

2018/2019: Texas; Ruolo: centro; Età: 19; Altezza: 2,11 metri.



9. Rui Hachimura – Washington Wizards

2018/2019: Gonzaga; Ruolo: ala; Età: 21; Altezza: 2,03 metri.



10. Cam Reddish – Atlanta Hawks

2018/2019: Duke; Ruolo: ala piccola; Età: 19; Altezza: 2,03 metri.



11. Cameron Johnson – Phoenix Suns

12. P. J. Washington – Charlotte Hornets

13. Tyler Herro – Miami Heat

14. Romeo Langford – Boston Celtics

15. Sekou Doumbouya – Detroit Pistons

16. Chuma Okeke – Orland Magic

17. Nickeil Alexander-Walker – New Orleans Pelicans

18. Goga Bitadze – Indiana Pacers

19. Luka Šamanić – San Antonio Spurs

20. Matisse Thybulle – Boston Celtics