Cento migranti sono sbarcati oggi a Lampedusa

Cento migranti sono arrivati a Lampedusa nelle ultime ore, in tre diversi sbarchi forse legati a una stessa imbarcazione. 81 persone sono arrivate all’alba su un gommone, mentre due gruppi molto più piccoli, di 12 e 7 persone, sono arrivati poco dopo: potrebbe essere che tutti e cento i migranti inizialmente fossero a bordo di un peschereccio bloccato da una motovedetta della Guardia di Finanza al largo di Lampedusa mentre era di ritorno verso le coste nordafricane. Spesso, infatti, navi più grandi si fermano lontano dalla costa e lasciano i migranti su gommoni più piccoli. Intanto la nave Sea Watch 3, dell’ong tedesca Sea Watch, continua ad aspettarea 15 miglia nautiche da Lampedusa l’autorizzazione per sbarcare in Italia 43 richiedenti asilo: è in attesa da nove giorni.