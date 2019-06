Il Post sugli assistenti vocali

Da ormai un mese e mezzo il Post ha avviato un esperimento di diffusione dei suoi contenuti su un nuovo mezzo e in nuovi formati, dopo le newsletter, i podcast, gli eventi offline e l’interesse a raccontare cosa succede negli ambiti più diversi e nuovi. Adesso, grazie alla collaborazione con la piattaforma Solo, il Post è anche sugli assistenti vocali di Google e Amazon, i sistemi di comunicazione vocale gestiti dai cosiddetti smart speaker (come Echo e Home, per capirsi).

Vuol dire che ogni mattina si può ascoltare una selezione di brevi notizie e rassegna stampa, chiedendolo (se possedete degli smart speaker quella cosa di chiedere l’avrete già elaborata): “Alexa, lancia Solo Il Post”, “Hey Google, parla con Solo Il Post”. Insieme a quelli del Post su Solo ci sono già anche i contenuti di Wired e di Rolling Stone.

Ci sentiamo lì.