Cosa c’è stasera in TV

Stasera sui canali Rai trovate un film (Appuntamento al parco), una partita di calcio (degli Europei Under 21) e un programma di approfondimento (Prima dell’alba). Su Mediaset continua il talk Quarta Repubblica, mentre su Canale 5 Gerry Scotti racconta i concerti di Vasco Rossi allo stadio Meazza di Milano. Tra i film più rilevanti in programma, considerando sempre che è estate e la scelta è quella che è, ci sono Tower Heist con Ben Stiller ed Eddie Murphy, Presunto colpevole con Cher e Prometheus, prequel di Alien con Michael Fassbender, Idris Elba e Charlize Theron. Per gli abbonati Sky, invece, continuano i Mondiali di calcio femminili.

Rai 1

21.25 – Appuntamento al parco

È una commedia britannica del 2017 diretta da Joel Hopkins con Diane Keaton, Brendan Gleeson, James Norton e Lesley Manville. Una vedova di origini statunitensi vive nella periferia londinese. Ha problemi economici anche per colpa del suo defunto marito, che la tradiva ripetutamente, poi un incontro la aiuta a rimettere le cose in sesto.

Rai 2

21.20 – Europei Under 21: Germania-Danimarca

Gli Europei Under 21 sono uno dei maggiori appuntamenti sportivi di questa estate. Si svolgono peraltro in Italia. Ieri, nella giornata inaugurale, la Nazionale di Gigi Di Biagio ha battuto in rimonta la Spagna. Oggi il torneo prosegue con i campioni in carica della Germania in campo allo stadio Friuli di Udine contro la Danimarca.

Rai 3

21.20 – Prima dell’alba

È il programma di approfondimento culturale condotto da Salvo Sottile in cui si racconta quello che succede di notte in Italia, dal lavoro al divertimento al crimine.

Di giorno luogo abbandonato, di notte abisso popolato da uomini e donne ai margini. Una struttura circolare per un racconto “a gironi”, sempre più in profondità.#PrimadellAlba, La Rampa in anteprima su RaiPlay ⤵️ https://t.co/EIM8ZFgl6m@primadellalba1 — Rai3 (@RaiTre) June 17, 2019

Rete 4

21.30 – Quarta Repubblica

È una nuova puntata del talk show politico condotto da Nicola Porro. Gli ospiti di stasera sono Gianluigi Nuzzi, Vittorio Feltri, Gianrico Carofiglio e Alessandro Sallusti.

Canale 5

21.40 – Siamo solo noi

Gerry Scotti racconta i concerti di Vasco Rossi allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Italia 1

20.45 – Tower Heist

È un film del 2011 diretto da Brett Ratner con Ben Stiller ed Eddie Murphy che interpretano due dipendenti che vengono truffati dal loro datore di lavoro, e decidono perciò di rapinarlo.

La 7

21.20 – Presunto colpevole

È un film thriller del 1987 diretto da Peter Yates, con Cher, Liam Neeson, Dennis Quaid e Joe Mantegna. Un reduce dalla guerra del Vietnam viene accusato dell’omicidio della segretaria di un anziano giudice trovato morto suicida.

TV 8

21.25 – Karate Kid – La leggenda continua

È il quinto film della famosa serie di “metti la cera, togli la cera”, uscito nel 2010 e con il kung-fu al posto del karate. Il maestro è interpretato da Jackie Chan, l’allievo da Jaden Smith.

Rai 4

21.20 – Prometheus

È un film di fantascienza del 2012 diretto da Ridley Scott e interpretato da Noomi Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce, Idris Elba e Charlize Theron. Prequel di Alien pur non essendo direttamente collegato.

Iris

21.10 – Basic Instinct 2

È un film thriller del 2006 diretto da Michael Caton-Jones, sequel del Basic Instinct diretto da Paul Verhoeven nel 1992. A recitare con Sharon Stone ci sono David Morrissey e Charlotte Rampling.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Gotti

Sky Cinema Due

21.15 – Chocolat

Sky Cinema Family

21.00 – Dragon Trainer