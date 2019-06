La prima messa a Notre-Dame dopo il grande incendio

Sabato 15 giugno l’arcivescovo di Parigi Michel Aupetit ha celebrato la prima messa nella cattedrale di Notre-Dame dopo l’incendio del 15 aprile, che ha provocato il crollo della grande guglia centrale e di due terzi del tetto. Alla messa erano presenti 30 persone e i preti indossavano elmetti protettivi; chi voleva ha potuto seguirla anche in diretta in tv e online. La messa, che commemorava l’anniversario della consacrazione di Notre-Dame come luogo di culto, si è svolta in una cappella dietro il coro, un posto considerato sicuro; all’interno della cattedrale sono ancora presenti alcune macerie provocate dall’incendio.

Nel frattempo il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che ci vorranno 5 anni per restaurarla, un periodo che alcuni esperti hanno giudicato poco realistico. Non è chiaro quando la cattedrale sarà riaperta al pubblico.