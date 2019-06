Cosa c’è stasera in TV

Questa sera, se non volete guardare Ciao Darwin o un concerto di Al Bano e Romina registrato all’Arena di Verona quattro anni fa, potete provare con un film presentato al Sundance, il festival del cinema indipendente che si tiene nello Utah, dove la storia è raccontata dal punto di vista di smartphone e computer, oppure la replica della prima puntata di Chernobyl, probabilmente la serie tv più apprezzata del momento. C’è un divertente poliziesco anni Novanta, il programma di Camilla Raznovich dedicato alla “resilienza“, una serie tv ispirata ai gialli di Agatha Christie e un film per ragazzi con Jodie Foster.



Rai Uno



21.25 – Signore e Signori Al Bano e Romina Power

Un concerto di Al Bano e Romina registrato il 29 maggio 2015 all’Arena di Verona, per la prima volta insieme dopo 20 anni. Al concerto, che è già stato trasmesso in tv in questi anni, si sono esibiti artisti come Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, i Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo, accompagnati da un’orchestra dal vivo e da un corpo di ballo di 40 persone.



Rai Due



21.05 – Tutti i segreti della mia famiglia

È un thriller del 2017 diretto da Jack Snider (da non confondere con Zach Snyder, regista di L’alba dei morti viventi, 300, Watchmen e Justice League). Dopo la morte dei genitori nelle classiche “circostanze misteriose”, la figlia maggiore cambia città per prendersi meglio cura dei fratelli più piccoli; e qui “iniziano ad accadere cose strane”. Su IMDb il film ha 4,8 stelline su 10.

🏡 Qualcuno sta osservando Emily e i suoi fratelli minori, chi è che li sta inseguendo⁉ Stasera per il ciclo ‘Nel segno del giallo’ alle 21.05 appuntamento con il film “Tutti i segreti della mia famiglia” 🚘 pic.twitter.com/rJhesMJZJz — Rai2 (@RaiDue) June 15, 2019

Rai Tre



21.25 – Ogni cosa è illuminata

Stasera la puntata del programma condotto da Camilla Raznovich è dedicata alla “Resilienza” e ha per ospiti l’architetto Massimiliano Fuksas, la cantante Irene Grandi, la giornalista Selvaggia Lucarelli, la fotografa Simona Ghizzoni, che si occupa documentari sulla condizione della donna, e Roberto Minervini, regista di Che fare quando il mondo è in fiamme?, un documentario che racconta gli episodi di violenza razzista avvenuti in Louisiana nel 2016.



Rete 4



21.25 – Una Vita

Una nuova puntata della serie tv spagnola, trasmessa in Italia dal 2015



Canale 5



21.30 – Ciao Darwin

La longeva trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.



Italia 1



21.21 – Alla ricerca dell’isola di Nim

Film per ragazzi del 2008 diretto da Jennifer Flackett e Mark Levin e tratto dall’omonimo romanzo di Wendy Orr; nel cast c’è anche Jodie Foster. Nim è una ragazzina che vive con il padre, un biologo marino, su un’isola nell’Oceano Pacifico; un giorno il padre esce in barca e non fa più ritorno e la ragazzina chiede aiuto via mail a un personaggio dei suoi romanzi; scrive in realtà all’autrice dei romanzi che decide di raggiungerla per aiutarla. Su IMDb ha 6 stelline su 10.

La7

21.15 – Little Murders

Serie tv francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.

Alle 21:15 la serie francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie 'Little Murders' pic.twitter.com/cZStDs5AJF — La7 (@La7tv) June 15, 2019

Nove



21.40 – Rush Hour – Due mine vaganti

Film comico-poliziesco del 1998, diretto da Brett Ratner e con protagonisti Jackie Chan e Chris Tucker. La storia inizia a Hong Kong, dove il detective Lee riesce a impedire che preziosi oggetti cinesi vengano portati fuori dal Paese dai contrabbandieri, poi si sposta a Los Angeles, due anni dopo, dove un boss della mafia cinese rapisce la figlia del console cinese, amico di Lee. Su IMDb ha 7 stelline su 10.

Iris



21.08 – La délicatesse

È una commedia romantica francese diretta da David e Stéphane Foenkinos e tratta dall’omonimo romanzo di David Foenkinos. Ha per protagonista una donna, interpretata da Audrey Tautou, che si sposa e resta presto vedova; dopo tre anni passati senza alcuna relazione, un pomeriggio entra nell’ufficio di un suo collega in una sorta di trance e lo bacia; il giorno dopo però, non ricorda niente. E così inizia la loro storia. Il film ha 6,6 stelline su 10 su IMDb.



Rai Movie



21.10 – Vulcano – Los Angeles 1997

È un film del 1997 diretto da da Mick Jackson con protagonisti Tommy Lee Jones e Anne Heche: c’è la minaccia di una catastrofica eruzione vulcanica che spazzerebbe via Los Angeles, e un eroe pronto a impedirlo. 5,5 stelle su 10 su IMDb.



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Searching

È un thriller del 2018 con protagonista l’attore americano-coreano John Cho e Debra Messing, presentato quell’anno al Sundance Film Festival. La storia del protagonista che cerca di ritrovare la figlia scomparsa a 16 anni è raccontata dal punto di vista di computer e smartphone. È piaciuto molto alla critica che su Rotten Tomatoes gli ha dato un’approvazione del 92 per cento; sul più popolare IMDb ha 7,7 su 10.



Sky Atlantic



21.15 – Chernobyl

La replica del primo episodio di una delle serie tv più apprezzate del momento, coprodotta da Sky UK e da HBO. È una drammatizzazione degli eventi intorno al disastro nucleare che avvenne a Chernobyl, in Unione Sovietica, il 26 aprile 1986, sul Post ne avevamo parlato a lungo qui.