La più grande bandiera arcobaleno di New York, per il Pride

Per festeggiare il World Pride – la più nota manifestazione di affermazione dell’orgoglio della comunità LGBT nel mondo, che si terrà a New York il 30 giugno – il Four Freedoms Park, un parco dedicato all’ex presidente Franklin D. Roosevelt, ha dipinto la sua grande scalinata con i colori della bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBT (e da non confondere con la bandiera della pace). La scalinata, inaugurata nel 2012, è larga 30 metri: la bandiera arcobalento sarà probabilmente la più grande della città. È stata inaugurata il 15 giugno e resterà così fino al 30, il giorno del Pride. Quest’anno la ricorrenza è particolarmente importante perché festeggia i 50 anni dagli scontri di Stonewall, l’evento che portò all’istituzione del Pride.