Lo stato di New York ha abolito le esenzioni dalle vaccinazioni per motivi religiosi

Giovedì, il congresso dello stato di New York ha abolito le esenzioni dalle vaccinazioni per motivi religiosi, una misura considerata necessaria per contrastare l’epidemia di morbillo che si è sviluppata nello stato negli ultimi mesi. L’abolizione dell’esenzione è stata approvata da entrambe le camere del congresso di New York e, poco dopo, la nuova legge è stata firmata dal governatore dello stato, il Democratico Andrew Cuomo. Lo stato di New York è così diventato uno dei pochi a non garantire più esenzioni dalle vaccinazioni dei bambini per motivi religiosi, insieme a California, Arizona, West Virginia, Mississippi e Maine. L’attuale epidemia di morbillo negli Stati Uniti è arrivata in 28 stati con più di 1.000 casi confermati. Nello stato di New York, le indagini avevano stabilito che l’epidemia si fosse sviluppata nella comunità degli ebrei ultraortodossi, particolarmente isolata e ostile ai vaccini.