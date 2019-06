Cosa c’è stasera in TV

Stasera ci sarà, come tutti i venerdì, Propaganda Live, ma sarà l’ultima puntata della stagione prima dell’estate. Su Rai Uno invece ci sarà una serata per la città di Genova, mentre su Rai Due un film in prima visione che però non promette granché: se cercate un film che vale la pena conviene cercarlo su Rai Tre (Smetto quando voglio – Ad honorem) o su Canale 5 (La battaglia di Hacksaw Ridge). C’è anche tanto sport, stasera: le partite serali dei mondiali femminili e la finale del terzo e quarto posto dei Mondiali under 20.

Rai Uno



21.30 – Ballata per Genova

Evento speciale di intrattenimento e musica organizzato a Genova, in piazzale Kennedy, e condotto da varie personalità tra cui Antonella Clerici, Amadeus e Luca e Paolo, durante il quale ci sarà una raccolta fondi per finanziare il progetto architettonico di riqualificazione della Val Polcevera, quella più colpita dal crollo del ponte Morandi. Tra gli ospiti ci saranno Gino Paoli, Cristiano De Andrè, Gigi D’Alessio, Raf, Umberto Tozzi, Arisa, The Kolors, Elodie, Irama.

Rai Due



21.20 – Doppio ricatto, doppio inganno

Film in prima visione “per il ciclo nel segno del giallo”, la cui protagonista viene ricattata e chiede aiuto alla sorella gemella, che probabilmente, a giudicare dal titolo, c’entra con il ricatto stesso.

🎞 Un divorzio e un amaro ricatto mettono a dura prova la vita di Jessica, solo la sorella gemella Alessandra potrà aiutarla. Stasera alle 21.20, prima visione assoluta del film “Doppio ricatto, doppio inganno” 👀 pic.twitter.com/S7vtTcoV7o — Rai2 (@RaiDue) June 14, 2019



Rai Tre



21.20 – Smetto quando voglio – Ad honorem

Capitolo finale della serie di fortunati film con protagonisti dei ricercatori squattrinati che si mettono a sintetizzare e vendere droga, anche questo diretto da Sydney Sibilia. Stavolta i ricercatori dovranno allearsi con il loro storico nemico, il capo malavitoso detto Er Murena, interpretato da Neri Marcorè.



Rete Quattro



21.25 – Quarto grado

Programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.



Canale 5



21.25 – La battaglia di Hacksaw Ridge

Film diretto da Mel Gibson uscito nel 2016, dieci anni dopo il suo film precedente, Apocalypto. Il film racconta la vera storia di Desmond Doss, interpretato da Andrew Garfield: Doss fu un soldato che durante la Seconda guerra mondiale divenne il primo obiettore di coscienza – andò in guerra ma si rifiutò di andarci armato, in sostanza – a vincere una medaglia al valore. Nel cast ci sono anche Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Luke Bracey e Vince Vaughn (che di solito fa l’attore comico ma è stato molto apprezzato per questo ruolo drammatico).



Italia Uno



21.25 – Una notte da leoni 3

Ultimo capitolo della trilogia diretta da Todd Phillips: Phil, Stu e Doug accompagnano Alan, che si rifiuta di prendere gli psicofarmaci da 6 mesi, in una clinica per riprendersi. Ovviamente nel viaggio succede qualcosa di assurdo: li rapiscono.



La7



21.15 – Propaganda Live

Ultima puntata stagionale del programma di approfondimento e satira di Diego Bianchi e Makkox; stasera tra gli ospiti ci saranno Enrico Mentana, Vinicio Capossela e Valerio Mastandrea, e andrà in onda un’intervista di Diego Bianchi a Ignazio Marino.

Stasera gran finale di stagione di #propagandalive con Enrico Mentana, Valerio Mastandrea, Lirio Abbate, la musica di Vinicio Capossela e l'intervista di Diego Bianchi a Ignazio Marino. E finalmente l'ultima sfida di Memo Remigi per #ollolanda.

Ci vediamo alle 21,15 su @la7tv pic.twitter.com/xpLnPy2uGw — Propaganda Live (@welikeduel) June 14, 2019

Tv8



21.30 — Quattro hotel

Programma diretto da Bruno Barbieri sul modello di Quattro ristoranti, quello che mette l’uno contro l’altro quattro ristoratori di una città: in questo però al posto dei ristoranti ci sono gli hotel.



Nove TV



21.25 – Fratelli di Crozza

Il meglio del programma satirico con Maurizio Crozza.



Rai 4



20.30 – Italia – Ecuador

Finale dei Mondiali Under 20 per il terzo e quarto posto. La finale per il primo posto si giocherà domani tra Ucraina e Corea del Sud.

Rai Movie



21.10 – Il giurato

Thriller del 1996 diretto con Demi Moore, Alec Baldwin e James Gandolfini. Racconta la storia di una testimone al processo di un boss della mafia di New York, Annie Laird, una madre single che vive insieme al figlio dodicenne. La mafia individua proprio nella donna la persona da plagiare per ottenere un verdetto di assoluzione.



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Compromessi sposi