La Copa America 2019 in TV e in streaming

La 46ª edizione della CONMEBOL Copa America, il più importante torneo del calcio sudamericano per nazionali maschili, inizia nella notte italiana tra venerdì 14 e sabato 15 giugno in Brasile, paese che ospiterà la competizione per la quinta volta nella storia. Il campione in carica del torneo è il Cile, vincitore delle ultime due edizioni, l’ultima delle quali giocata eccezionalmente nel 2016 negli Stati Uniti per commemorare il centenario. Quest’anno la Copa America tornerà ad ospitare nazionali provenienti da altri continenti: il Giappone e il Qatar sono state infatti scelti per portare il numero di partecipanti complessivo a dodici.

#CopaAmérica 2019: quanto ne sai? 🌎🏆 Dal 15 giugno tutti i match live e in esclusiva su #DAZN pic.twitter.com/TXUIieuQr5 — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 12, 2019

La fase a gironi si concluderà martedì 25 giugno, mentre quella a eliminazione diretta inizierà venerdì 28 giugno con i quarti di finale. L’appuntamento con la finale dello Stadio Maracana di Rio de Janeiro è per domenica 7 luglio alle 22.00. C’è molta attesa per quello che farà l’Argentina allenata da Lionel Scaloni e capitanata da Lionel Messi, alla ricerca del primo successo con la nazionale maggiore, mentre il Brasile di Tite e ospite del torneo sarà senza Neymar. Nessuna squadra ha partecipato a tutte le edizioni del torneo. Solo Uruguay e Argentina possono vantare oltre quaranta partecipazioni, sette in più del Brasile.

Dove vedere la Copa America

La Copa America 2019 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Dazn trasmetterà in diretta tutte le 26 partite della competizione, dal 15 giugno al 7 luglio. Gli incontri saranno commentati fra gli altri da Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Massimo Callegari e Alessandro Iori.

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dal link di questa pagina.