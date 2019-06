Emmanuel Macron ha detto che manderà a Donald Trump un nuovo albero, dopo che l’altro è morto

Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che manderà al presidente statunitense Donald Trump un nuovo albero, visto che la quercia che avevano piantato insieme più di un anno fa nel frattempo è morta . Macron lo ha fatto sapere parlando con la televisione svizzera RTS, dicendo anche che le persone non dovrebbero cercare dei simboli in ogni cosa.

