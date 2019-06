Cosa c’è stasera in TV

Il mercoledì è un giorno solitamente sgombro dai dibattiti politici e impegnati, e ora che si avvicina l’estate lo è ancora di più: stasera in tv trovate talk show di Barbara d’Urso, la pallavolo femminile sul Nove, Atlantide su La7 e qualche film interessante: The Prestige di Christopher Nolan, il secondo capitolo di Matrix, Una notte da leoni 2 e un film con Kit Harington che non interpreta Jon Snow.

Rai Uno

21.30 – Un matrimonio da favola

Film del 2014 di Carlo Vanzina, con Stefania Rocca, Emilio Solfrizzi e Adriano Giannini. Parla di un impiegato bancario che si sposa con la figlia del suo capo, e invita al matrimonio il suo gruppo di amici del liceo, che non vede da anni. Ognuno ha una storia particolare, e quando si ritrovano rimangono coinvolti in una serie di disavventure.

Rai Due

21.20 – Pompei

La prima puntata di Realiti, il nuovo programma condotto da Enrico Lucci andato in onda la settimana scorsa, non deve essere andato benissimo: questo mercoledì viene sostituito in prima serata dal film Pompei, con Kit Harington meglio noto come Jon Snow. In questo film del 2014 Harington interpreta uno schiavo diventato gladiatore nella Pompei del 79 dopo Cristo (l’anno dell’eruzione del Vesuvio).

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che si occupa dei casi di cronaca nera e persone scomparse.

Rete 4

21.30 – Hostage

Film del 2005 con Bruce Willis, alla Bruce Willis, in cui lui interpreta un poliziotto che si occupa di situazioni in cui i criminali prendono ostaggi. Dopo che una di queste finisce male, il poliziotto decide di ritirarsi in una piccola città dove diventa il capo delle forze locali. All’epoca le recensioni non furono granché.

Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

Dodicesima puntata del nuovo talk show in prima serata condotto da Barbara d’Urso: il tweet di oggi della conduttrice non parla di Mark Caltagirone, ed è una notizia.

Italia Uno

21.20 – Una notte da leoni 2

Secondo capitolo della trilogia diretta da Todd Phillips: questa è la volta in cui Stu si sveglia con un tatuaggio in faccia.

La7

21.20 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. Stasera si parlerà dell’avvocato milanese Giorgio Ambrosoli, assassinato l’11 luglio 1979. Se vi state chiedendo chi fosse, ecco qui:

Nove

20.00 – Italia – Corea del Sud (Pallavolo)

Partita di pallavolo femminile del torneo internazionale Nations League: ieri l’Italia ha vinto 3 set a 0 con la Bulgaria, quindi ora è a due punti dalla vetta.

Iris

21.05 – The Prestige

Film del 2006 diretto da Christopher Nolan, con Christian Bale e Hugh Jackman. Parla di illusionismo, vendetta e amori che finiscono male e non diciamo nient’altro per non anticipare nulla a chi non l’ha mai visto, anche se lo ha spoilerato pure Caparezza in una sua canzone.

Venti

21.10 – Matrix Realoaded

Film del 2003, sequel di Matrix e secondo dei tre film della serie (uscì pochi mesi prima di Matrix Revolution, l’ultimo film). Il protagonista è, come negli altri Matrix, Keanu Reeves, uno a cui dovreste volere più bene.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Quo vado?