I due ragazzi che contribuirono a sventare il dirottamento dell’autobus a San Donato Milanese riceveranno la cittadinanza italiana

Lo scorso 20 marzo, Ramy Shehata e Adam El Hamami erano a bordo di un autobus sequestrato e incendiato dal suo autista in un tentativo di attentato. Tutte le persone a bordo si sono potute salvare, senza che nessuno si facesse male, perché i due ragazzi, insieme a un terzo compagno, erano riusciti a telefonare al 112 e ai genitori senza farsi scoprire dal sequestratore.

Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi di origine egiziana che contribuirono a sventare il dirottamento di uno scuolabus che trasportava 51 tra bambini e ragazzini , riceveranno la cittadinanza italiana per meriti speciali. Lo ha deciso oggi il Consiglio dei ministri, insieme all’approvazione del cosiddetto «decreto sicurezza bis» .

