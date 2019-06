Il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto “decreto sicurezza bis”

Il Consiglio dei ministri ha approvato martedì sera il cosiddetto “decreto sicurezza bis”, un decreto legge voluto e annunciato tempo fa dal leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il decreto, tra le altre cose, prevede lo stanziamento di nuovi fondi per l’assunzione di personale amministrativo per gli uffici giudiziari, l’introduzione di multe per i capitani e gli armatori di imbarcazioni che arrivano in Italia nonostante indicazioni contrarie da parte delle capitanerie di porto e l’inasprimento delle pene per chi aggredisce agenti di polizia. Il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni da parte del Parlamento, ma entrerà in vigore subito.