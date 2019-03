L’autobus incendiato a San Donato Milanese

A Milano un autista ha dirottato il suo autobus e, dopo un inseguimento da parte dei carabinieri, ha incendiato il mezzo su cui stava trasportando 51 ragazzini: secondo quanto riportano i giornali, avrebbe voluto appiccare il fuoco all’autobus dopo aver raggiunto l’aeroporto di Linate, per protestare contro le morti di migranti nel mar Mediterraneo. Nessuno è stato ferito. Il tutto è successo sulla strada provinciale 415, la Paullese, vicino a San Donato Milanese, in provincia di Milano. I ragazzini a bordo dell’autobus erano studenti della della scuola media Vailati di Crema, in Lombardia; l’autista avrebbe dovuto riportarli a scuola dopo un’attività sportiva. L’autista si chiama Ousseynou Sy e ha 47 anni; ha origini senegalesi ma è cittadino italiano da 17 anni. Dal 2002 lavorava per le Autoguidovie di Crema e ha dei precedenti penali.

Circolano ancora notizie molto confuse su quello che è successo. Il Corriere della Sera dice che Sy aveva caricato a bordo dell’autobus due taniche di benzina coperte da sacchi neri, e che dopo che i ragazzini della scuola Vailati erano saliti a bordo si sarebbe diretto verso Linate. È stato fermato allo svincolo di Peschiera Borromeo dai carabinieri, che lo hanno inseguito e messo alcuni posti di blocco dopo essere stati avvisati dai genitori di uno dei ragazzini, a loro volta avvisati dal figlio; prima di abbandonare il mezzo ha dato fuoco alla benzina che vi aveva sparso all’interno.

Dodici ragazzini e due adulti sono stati portati in ospedale per una leggera intossicazione. Anche Sy è stato portato in ospedale: si è ustionato alle mani. È indagato per tentata strage e sequestro di persona e le forze dell’ordine stanno perquisendo la sua abitazione. Repubblica riporta una dichiarazione del comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Luca De Marchis, che ha smentito che Sy fosse armato e che avesse legato i ragazzini, come riferito dai giornali: «La cosa importante è la felice risoluzione di un evento, che poteva portare a un epilogo tragico, grazie al coraggio dei ragazzi che sono stati veramente bravi».

Stando a Repubblica e al Corriere della Sera i precedenti penali di Sy sarebbero per guida in stato di ubriachezza e per un caso di violenza sessuale su minore (il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha diffuso questa informazione su Twitter); all’agenzia di stampa Ansa De Marchis ha solo detto che l’uomo ha «qualche precedente del 2007 e del 2011 al momento non ci risultano precedenti specifici di questa matrice».

Autoguidovie, la società di gestione del servizio scuolabus, ha detto: «L’uomo, nostro collaboratore almeno dal 2002, dal 2004 era in servizio a tempo pieno. Negli anni non ha mai dato segnali di squilibrio, né avevamo mai ricevuto reclami sulla sua condotta come autista. A livello di compartimento aziendale (Crema e zone limitrofe) non eravamo a conoscenza dei suoi precedenti penali».