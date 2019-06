Almeno sette migranti sono morti nel naufragio di una barca al largo dell’isola di Lesbo, in Grecia

Almeno sette migranti sono morti nel naufragio di un barcone al largo dell’isola di Lesbo, in Grecia. La Guardia Costiera greca ha detto che la barca era partita dalle coste della Turchia, non lontano dall’isola, e che aveva ricevuto un allarme verso le 7 di questa mattina. Al momento sono state soccorse in tutto 57 persone. Non è chiaro quante persone ci fossero a bordo della barca, e le ricerche di altri superstiti sono ancora in corso.

Awful news from the #Aegean: Seven people, including three girls, have drowned in a shipwreck near #Lesvos Island. The search for potentially more victims is ongoing.https://t.co/uVKgKYpdCs

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 11, 2019