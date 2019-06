Cosa c’è stasera in tv

Oltre ai programmi del lunedì come Report e Quarta Repubblica, ma anche il Grande Fratello (del quale c’è la puntata finale), se stasera avete in programma di guardare la tv trovate una commedia con Jennifer Lopez su Rai2 o Guardiani della Galassia con Chris Pratt su Rai 4 o Karate Kid Ⅳ con Hilary Swank su TV8. Chi ha voglia di sport invece può seguire le qualificazioni agli Europei di calcio 2020 guardando la partita Spagna–Svezia su Italia1, o le partite dei Mondiali femminili di calcio.



Rai Uno

21.30 – Con il cuore nel nome di Francesco

Una serata di beneficenza condotta da Carlo Conti, con molti musicisti a cantare – Nek, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Simone Cristicchi, Dear Jack con Pierdavide Carone, Paola Turci e Giovanni Allevi – per raccogliere fondi per le missioni seguite dal Sacro Convento di Assisi.

Rai Due

21.20 – Piacere, sono un po’ incinta

Commedia con Jennifer Lopez, che interpreta una ragazza che sceglie di rimanere incinta tramite inseminazione artificiale, prima di conoscere quello che pare essere l’amore della sua vita.

Rai Tre

21.20 – Report

Nuova puntata del programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci, questa volta dedicata alla Lega e ai suoi commercialisti.

"Lega, Salvini: Inchiesta di Report? Non mi occupo di quattrini"

Le molte anomalie delle attività dei commercialisti della #Lega nell'inchiesta di @LucaChianca in onda questa sera alle 21.20 su @RaiTre

L'anticipazione su @RaiPlay https://t.co/lnUfsIM5sy pic.twitter.com/JBnDmbp33u — Report (@reportrai3) June 10, 2019

Rete 4

21.30 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del talk show condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21.40 – Grande Fratello

La finale della sedicesima edizione del reality show condotto da Barbara d’Urso.

Chi tra Enrico, Erica e Francesca… vivrà le emozioni della FINALE? 😜 Appuntamento in prima serata su #Canale5 con l'ultimo appuntamento di #GF16 🤩 pic.twitter.com/i16OcHt9tI — Grande Fratello (@GrandeFratello) June 10, 2019

Italia Uno

20.45 – Spagna – Svezia

Partita di qualificazioni agli Europei di calcio del 2020.

La 7

21.20 – La Grande Fuga

Film del 1963 diretto da John Sturges e con Steve McQueen, Donald Pleasence, James Garner e Richard Attenborough: parla appunto del piano di fuga di un gruppo di soldati inglesi e americani in un campo di concentramento durante la Seconda guerra mondiale.

TV 8

21.25 – Karate Kid Ⅳ

Il quarto film della saga di Karate Kid, come avrete capito dal titolo, uscito nel 1994 e con protagonista Hilary Swank.

https://www.youtube.com/watch?v=t_TdJRED54g

Rai 4

21.20 – Guardiani della Galassia

Film di supereroi Marvel del 2014 con Chris Pratt. Ci sono un gruppo di criminali e poco-di-buono che si mette insieme per combattere i cattivi. Il capo della banda è Peter Quill (Chris Pratt), che si fa chiamare Star Lord. I cattivi sono, tra gli altri, Thanos e il Collezionista.

IRIS

21.10 – Michael Clayton

Thriller-giudiziario del 2007 in cui George Clooney interpreta un ex pubblico ministero che lavora come avvocato per un importante studio legale e ha molti debiti a causa del gioco d’azzardo: sembra uno senza scrupoli, ma poi qualcosa cambia.

Sky

Sky Cinema Uno;

21.15 – Johnny English colpisce ancora

Sky Cinema Due

21.15 – Essere John Malkovich

Sky Cinema Family

21.00 – Nelle pieghe del tempo