La partita dei Mondiali di calcio femminile tra Italia e Australia è stata vista da più di tre milioni e mezzo di telespettatori

La partita dei Mondiali di calcio femminile Italia-Australia, giocata domenica alle 13 allo stadio du Hainaut di Valenciennes (Francia), è stata vista da più di tre milioni e mezzo di telespettatori (23,1 per cento di share). La partita, vinta dall’Italia per 2 a 1 con due gol di Barbara Bonansea, è stata trasmessa su Rai Due e Sky Mondiali, e ha fatto registrare il record assoluto di ascolti nella storia del calcio femminile. L’Italia giocherà la sua seconda partita del Mondiale venerdì alle 18 contro la Giamaica.

