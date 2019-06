Dove vedere Nadal-Thiem, finale maschile del Roland Garros

Lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem giocheranno oggi alle 15 la finale del torneo maschile del Roland Garros, il più importante al mondo giocato sulla terra rossa e il secondo Slam della stagione. Nadal è il favorito e oggi pomeriggio disputerà la sua dodicesima finale a Parigi negli ultimi quindici anni. Per arrivarci Nadal ha eliminato in ordine Yannick Hanfmann, Yannick Maden, David Goffin, Juan Ignacio Londero, Kei Nishikori e Roger Federer in semifinale. Thiem ha eliminato invece Tommy Paul, Aleksandr Bublik, Pablo Cuevas, Gael Monfils, Karen Khachanov e Novak Djokovic in semifinale.

Dove vedere la finale del Roland Garros Nadal-Thiem

La finale del Roland Garros verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Eurosport su Eurosport 1 (canale 210 di Sky). Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita con il pass giornaliero a 7,99 euro. Ai canali Eurosport si può infine accedere anche tramite Eurosport Player, la piattaforma di streaming online. Per accedere al servizio ci si può abbonare scegliendo fra tre diverse formule: l’abbonamento annuale da 4,99 euro al mese, quello mensile da 7,99 euro e quello annuale da pagare però in un’unica soluzione al costo di 49,99 euro.