Il pilota inglese Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1, corso domenica sera sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal. Hamilton ha concluso la gara al secondo posto dietro Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari è stato però penalizzato di 5 secondi dalla giuria per aver chiuso Hamilton all’uscita della curva 4 a pochi giri dal termine: una decisione severa e ampiamente contestata sia dalla Ferrari che dallo stesso Vettel, che al termine della gara non si è presentato alle interviste. Durante le premiazioni Hamilton, fischiato dal pubblico, ha fatto salire Vettel insieme a lui sul gradino più alto del podio.

L’ordine di arrivo del Gran Premio del Canada:

Hamilton (Mercedes) Vettel (Ferrari)* Leclerc (Ferrari) Bottas (Mercedes) Verstappen (Red Bull) Ricciardo (Renault) Gasly (Red Bull) Hulkenberg (Renault) Kvyat (Toro Rosso) Sainz (McLaren) Giovinazzi (Sauber) Grosjean (Haas) Perez (Racing Point) Raikkonen (Sauber) Stroll (Racing Point) Russell (Williams) Magnussen (Haas) Kubica (Williams)

* Penalizzato

Per la Mercedes è la settima vittoria nei sette Gran Premi disputati finora in questo Mondiale. Per Hamilton è invece la quinta vittoria, la terza consecutiva.