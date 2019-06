Australia-Italia dei Mondiali femminili in TV e in streaming

Australia-Italia è una delle partite dei Mondiali femminili in programma oggi, domenica 9 giugno. Si gioca alle 13 allo stadio du Hainaut di Valenciennes e sarà trasmessa anche in chiaro. Per l’Italia è la partita che segna il ritorno ai Mondiali di categoria dopo vent’anni dall’ultima partecipazione. La squadra allenata da Milena Bartolini è stata sorteggiata nel Gruppo C insieme ad Australia, Brasile e Giamaica. Le prime due sono tra le favorite del torneo mentre la Giamaica è alla portata, anche se come squadra si conosce ancora poco. Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta le prime due nazionali di ciascun girone più le quattro migliori terze.

Dove vedere Australia-Italia

La Rai trasmetterà Australia-Italia in diretta su Rai 2 e in streaming tramite la piattaforma online Rai Play, raggiungibile da qui. Sky invece la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mondiali (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare il pass giornaliero a 7,99 euro. Fra commentatori ed opinionisti in studio ci saranno Cecilia Salvai, difensore della nazionale esclusa dalle convocate per un infortunio, e Carolina Morace, ex giocatrice, capitana e allenatrice dell’Italia.

Le formazioni di Australia-Italia

Australia (4-3-3) Williams; Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley; Gorry, Van Egmond, Kellond-Knight; Raso, Kerr, Foord

Italia (4-4-2) Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bergamaschi; Cernoia, Galli, Giugliano, Bonasea; Girelli, Mauro