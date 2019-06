Come vedere la finale del singolare femminile del Roland Garros, in tv o in streaming

Oggi alle 15 si gioca la finale del singolare femminile del Roland Garros, uno dei più importanti tornei di tennis al mondo, che si tiene ogni anno a Parigi e che fa parte del Grande Slam. Giocano l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Markéta Vondroušová, che sono rispettivamente la numero 8 e la numero 38 del rankig WTA, e alle semifinali hanno eliminato Amanda Anisimova e Johanna Conta. Per entrambe è la prima finale in un torneo singolare del Grande Slam (Barty vinse Wimbledon nel doppio), e Vondroušová ha appena 19 anni: è la prima teenager in una finale del Roland Garros dal 2007. È una finale inaspettata e imprevedibile, soprattutto se si pensa che Barty nel 2014 smise per oltre un anno di giocare a tennis per dedicarsi al cricket.

Dove vedere la finale Barty-Vondroušová

La finale del singolare femminile del Roland Garros verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Eurosport su Eurosport 1 (canale 210 di Sky). Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita con il pass giornaliero a 7,99 euro. Ai canali Eurosport si può infine accedere anche tramite Eurosport Player, la piattaforma di streaming online. Per accedere al servizio ci si può abbonare scegliendo fra tre diverse formule: l’abbonamento annuale da 4,99 euro al mese, quello mensile da 7,99 euro e quello annuale da pagare però in un’unica soluzione al costo di 49,99 euro.