Ashleigh Barty ha vinto il Roland Garros

La tennista australiana Ashleigh Barty ha vinto il torneo del Roland Garros, uno dei più importanti del mondo e parte del Grande Slam, battendo in finale la ceca Markéta Vondroušová per 6-1, 6-3. È stata una vittoria netta, e del resto Barty era favorita: Vondroušová ha solo 19 anni ed è 38esima del ranking WTA, e aveva già sorpreso tutti gli esperti arrivando in finale, un risultato eccezionale. Barty, che di anni ne ha 23, è invece ottava nel ranking, ed è alla sua prima vittoria in un torneo singolare del Grande Slam, mentre aveva già vinto gli US Open nel doppio l’anno scorso. La sua carriera è stata molto particolare, visto che nel 2014 si era ritirata per oltre un anno e mezzo per dedicarsi al cricket.