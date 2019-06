La commentata aggressione omofoba a Londra

Venerdì la polizia di Londra ha arrestato quattro ragazzi di età comprese tra i 15 e i 18 anni con l’accusa di aver aggredito violentemente e derubato una coppia di donne, la quale ha raccontato che l’attacco ha avuto motivazioni omofobe. Una impressionante fotografia delle due donne, la 28enne uruguaiana Melania Geymonat e la sua fidanzata di 29 anni, è stata condivisa da Geymonat su Facebook e ieri è stata diffusa sui giornali e sui social network da moltissime persone. Le due donne appaiono con i volti insanguinati su un autobus notturno, dove è avvenuta l’aggressione.

Il gruppo di ragazzi avrebbe iniziato a molestare le due donne dopo aver capito che erano lesbiche e legate sentimentalmente. Geymonat ha raccontato così l’aggressione al programma di BBC Radio 4 World at One:

«Ci hanno circondate e hanno cominciato a dire cose molto aggressive, cose su posizioni sessuali e sulle lesbiche, e dicendoci di baciarci così che potessero guardarci. Per alleggerire la situazione ho cercato di scherzare, dicendo che Chris non capiva perché non parlava inglese. Lei ha anche finto di stare male ma loro hanno cominciato a lanciarci delle monete. Un momento dopo Chris era in mezzo all’autobus e la stavano picchiando. Mi sono avvicinata d’impulso e ho cercato di tirarla indietro e hanno cominciato a picchiare me. Sanguinavo molto».

“They started beating me, I was bleeding all over – I was really bleeding”

Melania Geymonat tells @BBCMarkMardell on #BBCwato about how she and her girlfriend were attacked after a group of men demanded they kiss. pic.twitter.com/E3kRVLxQtA

— The World at One (@BBCWorldatOne) June 7, 2019