Stadia, il servizio per i videogiochi in streaming di Google, sarà disponibile da novembre

Stadia, il nuovo servizio per i videogiochi in streaming di Google, sarà disponibile a partire dal prossimo novembre. Il sistema consente di giocare a videogiochi che solitamente richiedono una console, o un computer molto potente, attraverso Internet: le elaborazioni sono eseguite a distanza sui server di Google, che ricevono i comandi dal proprio controller di gioco collegato alla rete. Anche altre aziende, come Sony per la sua PlayStation, stanno lavorando a soluzioni simili, ma Stadia sembra essere al momento il servizio più promettente, soprattutto perché può contare sui numerosi centri dati di Google in giro per il mondo.

Google ha anche fornito qualche dettaglio in più sui suoi piani di abbonamento. Ci sarà una versione gratuita di Stadia, con la possibilità di giocare con una definizione fino a 1080p e con suono stereo, e una versione Pro con risoluzione fino a 4K e audio 5.1 sorround. La versione a pagamento, che costerà circa 10 euro al mese, avrà alcuni giochi compresi e la possibilità di accedere alle anteprime. Per giocare saranno necessari un controller Stadia e un Chromecast da collegare al televisione: il pacchetto per iniziare a giocare è già disponibile sullo store di Google per essere preordinato, la consegna avverrà a partire dal prossimo novembre.