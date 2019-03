Google ha presentato Stadia, una nuova piattaforma di videogiochi

Google ha presentato Stadia, una nuova piattaforma per videogiochi. Non si sa ancora moltissimo di questa piattaforma, salvo che i giochi saranno disponibili in streaming e che quindi si potrà giocare su qualsiasi dispositivo. Google ha presentato anche un controller, che ricorda quello delle più famose e diffuse console oggi sul mercato con in più un tasto per trasmettere in streaming su YouTube e uno per consultare l’assistente vocale di Google. Jade Raymond, un ex dirigente di due grandi case di videogiochi, Ubisoft ed Electronic Arts, è stato assunto da Google per guidare il team che si occuperà di Stadia. Alcune case di videogiochi dovrebbero collaborare con Google per la produzione dei titoli; Ubisoft lo ha già confermato. Stadia sarà lanciata ufficialmente entro quest’anno negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in alcuni paesi europei.