Lo sciopero di Trenord di oggi, venerdì 7 giugno

Dalle 9 di oggi, venerdì 7 giugno, è in corso uno sciopero dei dipendenti di Trenord, indetto dal sindacato ORSA Ferrovie (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base). Trenord è una società di trasporto ferroviario attiva in alcune regioni del Nord Italia, in particolare in Lombardia, dove è previsto lo sciopero. Tra i motivi dello sciopero ci sono alcune questioni contrattuali per cui sindacati e azienda cercano da tempo una soluzione, senza successo: lo sciopero è stato proclamato proprio dopo un incontro tra le parti finito in niente.

Domani 7/6 sciopero del trasporto ferroviario dalle h9 alle h17. Previsti bus sostitutivi no-stop per corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Info: https://t.co/66q4u8Hwf8 — Ufficio stampa (@Trenord_Press) June 6, 2019